新北母培育腦麻兒獲選地板滾球國手 市府表揚

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市模範母親李家華今天受獎，她有1對雙胞胎遲緩兒，教養「上天的禮物」過程雖艱辛，但她耐心培育孩子成為地板滾球國手，她還考取地板滾球教練，助腦麻兒找到生命價值。

新北市政府今天表揚55名模範母親代表，受獎模範母親中年齡最高為淡水區98歲賴劉清玉，她在家屬陪同下乘坐輪椅，從新北市長侯友宜手中接獲戒指禮物、鮮花祝福並合影。

新北市社會局指出，賴劉清玉婚後適逢戰爭時期，在百業蕭條年代，夫妻仍尊重性別平權，給子女平等受教機會。她雖已高齡近人瑞，仍時常參與公益，鼓勵晚輩做愛心，她是家人與鄰居心中的活寶貝。

社會局表示，居住蘆洲區的李家華有3名兒子，其中1對雙胞胎兒子，因早產讓智力及健康受到很大挑戰，醫生曾告訴她，「12歲以前都是觀察期，能活過12歲，才是妳的孩子」。

社會局指出，李家華的雙胞胎兒子屬於肌肉張力發展遲緩兒，雙胞胎的哥哥多重障礙需終生倚賴輪椅、弟弟有1眼失明，生命之路充滿艱辛。

面對巨額醫療費及孩子教養問題，社會局表示，李家華深感挫折，但她仍全心照顧與陪伴治療，帶孩子參加地板滾球比賽，讓孩子從完全不會到變成中華隊國手出國比賽。

社會局指出，李家華不但與其他病友家長分享照顧經驗，她也考取地板滾球教練與裁判，還鼓勵孩子成為醫院志工，藉推廣地板滾球運動，讓更多腦性麻痺兒童找到生命的價值。

社會局表示，永和區的受獎模範母親徐梅蘭，她的孩子身障及癲癇，但她收起悲傷情緒，積極尋找各種資源陪伴孩子，她也考取保母及照顧服務員證照，並參與公益，以愛與希望迎接難關挑戰。

社會局指出，萬里區的陳美均，原鄉在花蓮縣光復鄉阿美族部落，她不畏艱辛陪伴、照顧注意力不集中的過動兒，一度累垮自己的身體。如今孩子已研究所畢業並考取公務人員特考，可謂苦盡甘來。她常到海洋科技博物館當志工，並主動參與原住民族發展協會公共事務。

其餘受獎者，有不畏艱辛扛起家計者，也有活到老學到老、傳承大愛精神者。（編輯：戴光育）1130420