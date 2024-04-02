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南投表揚模範兒童 許淑華：編列6千萬推數位學習

2024/4/2 16:11（4/2 16:46 更新）
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南投縣長許淑華（右4）2日頒獎表揚157名模範兒童及4名總統教育獎入選學生，肯定學生在學業、體育、才藝、孝行上的傑出表現。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月2日
南投縣長許淑華（右4）2日頒獎表揚157名模範兒童及4名總統教育獎入選學生，肯定學生在學業、體育、才藝、孝行上的傑出表現。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月2日
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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投縣政府今天表揚模範兒童，南投縣長許淑華親自頒發模範兒童獎座給每一名獲獎學生，鼓勵學生繼續努力，許淑華說，編列6000萬元推動數位學習，並導入數位學習課程及平台。

南投縣慶祝兒童節模範兒童表揚大會在草屯鎮九九峰動物樂園舉辦，許淑華頒獎表揚157名模範兒童及4名總統教育獎入選學生，肯定學生在學業、體育、才藝、孝行傑出表現，許淑華說，縣府為從小培育人才，積極投資教育，努力打造安全、優質校園學習環境。

許淑華致詞表示，縣府編列新台幣6000萬元打造「班班有大屏、教室智慧化」，並推廣「班班有網路、生生用平板」，導入數位學習課程及平台讓教師運用科技教學；另外，學生代表南投參加體育比賽、出國留學、科技研發或各類競技等活動，即可申請獎助學金。

縣府教育處透過新聞稿表示，入選總統教育獎的平林國小學生張力云不畏家庭困境積極求學，課業表現優異並擔任校內多項服務工作熱心助人；縣立旭光高中國中部陳宥嘉參加縣運、中小學聯運、全國總統盃射箭錦標賽皆獲佳績，且樂觀、積極面對生活挑戰。

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