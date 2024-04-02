南投表揚模範兒童 許淑華：編列6千萬推數位學習

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投縣政府今天表揚模範兒童，南投縣長許淑華親自頒發模範兒童獎座給每一名獲獎學生，鼓勵學生繼續努力，許淑華說，編列6000萬元推動數位學習，並導入數位學習課程及平台。

南投縣慶祝兒童節模範兒童表揚大會在草屯鎮九九峰動物樂園舉辦，許淑華頒獎表揚157名模範兒童及4名總統教育獎入選學生，肯定學生在學業、體育、才藝、孝行傑出表現，許淑華說，縣府為從小培育人才，積極投資教育，努力打造安全、優質校園學習環境。

許淑華致詞表示，縣府編列新台幣6000萬元打造「班班有大屏、教室智慧化」，並推廣「班班有網路、生生用平板」，導入數位學習課程及平台讓教師運用科技教學；另外，學生代表南投參加體育比賽、出國留學、科技研發或各類競技等活動，即可申請獎助學金。

縣府教育處透過新聞稿表示，入選總統教育獎的平林國小學生張力云不畏家庭困境積極求學，課業表現優異並擔任校內多項服務工作熱心助人；縣立旭光高中國中部陳宥嘉參加縣運、中小學聯運、全國總統盃射箭錦標賽皆獲佳績，且樂觀、積極面對生活挑戰。

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魚池鄉公所、魚池鄉民代表會今天則在魚池國小招待學童吃牛排，大禮堂香氣四溢，魚池鄉長劉啟帆說，兒童節是學生最期待節日，為一圓小朋友「吃不一樣午餐」心願，鄉公所特別企劃「1天1學校、行動牛排攤進駐校園」，招待全鄉兒童吃牛排，同時學習西餐禮儀。

埔里鎮公所今天也在18度C巧克力工房舉辦兒童節「噗哩同樂會」，埔里鎮長廖志城說，鎮公所今年與18度C巧克力工房合作，以埔里鎮吉祥物「噗哩」製成造型餅乾作為兒童節禮盒，盼藉「噗哩」的好山、好水、好活力可愛意象，凝聚兒童對家鄉認同情感。（編輯：黃世雅）1130402