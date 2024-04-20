選高雄市長？柯志恩：歡迎更多年輕人投入選戰

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）立委柯志恩今天接任國民黨高雄市黨部主委，外界關注2026高雄布局，黨主席朱立倫表示，還有2年多，民眾會觀察柯志恩的表現。柯志恩則說，歡迎更多年輕人投入市長選戰。

國民黨高雄市黨部今天舉辦新任主委布達典禮，朱立倫會前接受媒體聯訪時被問及2026布局。朱立倫說，最好的布局就是每天把該做的事做好，在立院、市議會把民眾關心的事傳達出去，持續為民喉舌、為民發聲就是最好的布局。

朱立倫強調，民眾想看到的是政黨認真做事，而不是每天為了選舉、只搞政治，國民黨會從基層好好服務，未來柯志恩身為黨部主委會結合所有基層民代，共同為高雄市民打拚。

媒體追問朱立倫對柯志恩是否有信心，以及面對高雄市長選戰，「是否覺得就是柯志恩？」朱立倫說，對柯志恩有100分的信心，目前最重要的工作就是每天把事情做好，「不要忘了還有2年多，民眾在觀察柯志恩有沒有好好在立法院表現、沒有認真與議員一起打拚。」

民進黨多名立委有意角逐高雄市長大位，立委林岱樺、許智傑先前都被傳出欲投入黨內初選，立委賴瑞隆近日也跨區在左營、楠梓、岡山等地掛上看板，被解讀為釋放參選意圖。

對此柯志恩回應，民進黨、國民黨各自有自己的步調，自己秉持一貫的精神，只要是對高雄好，都是希望能選出最好的。對於民進黨未來的走向會嚴密觀察，相信民進黨將經歷一陣廝殺。

面對媒體詢問柯志恩是否確定參選2026高雄市長，柯志恩說，國民黨歡迎更多年輕人投入國民黨高雄市長選戰，自己也樂觀其成。（編輯：郭諭儒）1130420