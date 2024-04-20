柯志恩接高市黨部主委 喊話「創造最大奇蹟」

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）國民黨立委柯志恩今天接任國民黨高雄市黨部主委，柯志恩說，雖然國民黨沒錢也沒人，自己會努力做到最好，讓議會席次最大化，「2年後將創造最大最大的奇蹟」。

國民黨高雄市黨部今天舉辦新卸任主任委員交接布達典禮，黨主席朱立倫將派任書交給柯志恩，朱立倫說，本次大選國民黨成為立法院的多數，立法院長韓國瑜和副院長江啟臣帶領，讓立法院回歸真正監督政府的國會。

朱立倫說，柯志恩除了自己擔任立法委員，國民黨在高雄市有非常多優秀的市議員，長期在基層努力，雖然目前國民黨的市議員不是多數，但很有信心，2026年國民黨在柯志恩帶領下，高雄市一定要重返執政贏回來。

柯志恩致詞時表示，接下主委一職很沈重，自己已經忘了2年前怎麼會答應朱立倫選高雄市長，當時外界一片酸言酸語，都認為柯志恩這一仗會是炮灰，但有在場議員的相挺，結果證明自己不是炮灰還有殘骸，「但是殘骸絕對可以再造」。

柯志恩更說，國民黨現在沒錢沒人，黨部的電梯壞了只能坐3個人，但換電梯要花新台幣150萬元，「高雄市黨部被黨產會封查，這就是國民黨的處境，沒人也沒錢。」

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柯志恩強調，自己接任主委後一定會給年輕人更多機會，帶領所有黨工一起努力，讓外界刮目相看，「在未來2年當中創造最大、最大的奇蹟」。

柯志恩也說，未來會善用自己智庫執行長的身分，讓高雄的議題被看見，會前聯訪時柯志恩也說，若未來民進黨高雄市黨部要跟國民黨黨部對話非常歡迎，「放馬過來，自己絕對好好對話，針對黨務做更多交流，我們最希望有火花。」（編輯：郭諭儒）1130420