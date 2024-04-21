花蓮強震後房屋消費爭議 消保官盼受災鄉親多體諒

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮0403強震，許多房屋大樓受損，有的嚴重傾倒，也有經政府建管單位張貼紅、黃單公告為危險建物等情形，花蓮縣消保官李葳針對衍生相關爭議說明，並盼受災鄉親彼此體諒。

0403強震導致花蓮許多房屋受損，花蓮縣政府統計，全縣共有紅單戶54棟（戶數802戶）、黃單戶58棟（戶數1137戶），完成拆除7件、拆除中1件、待拆除1件、辦理複評1件。

這場強震也震出租屋、購屋許多糾紛，有房仲業說，當天買賣雙方約定上午交屋，房屋還沒點交，房子被震成危樓，買賣就此告吹，還有預售案也出現退屋、退訂潮。

李葳指出，針對買賣部分，按民法第373條規定「買賣標的物之利益及危險，自交付時起，均由買受人承受負擔，但契約另有訂定者，不在此限。」簡單的說，在房屋買賣時，如果該不動產未移轉「交付」於買方實際支配前，因為震災導致房屋毀損，這危險就應由出賣人承擔。

如果已交付予買受人，危險就應由買方承擔，實務上多以房屋點交或交付鑰匙時點來判斷；至於震災所致的瑕疵大小，如嚴重的梁柱變形龜裂，或較輕微的磁磚脫落或隔間牆龜裂，是否得主張解約、減少價金或損害賠償等，則有賴具體個案事證予以判斷。

另就房屋租賃部分，按民法租賃章節與消費者保護法，以及房屋租賃定型化契約等規定，如果出租人不能提供承租人租屋使用時，承租人是有權終止雙方租賃契約關係，此時房東依約如無其他扣押金事由時，是應該返還房客前所繳交的押金。

但按租賃定型化契約規定，確實有如果無法點交或遺留物未妥善處理時，出租人對於押金抵充的相關規定，但如果是因為震災這種特殊情形，還強要房客進入危險大樓搬離其所有物品與回復原狀等情形，確實是強人所難。

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李葳表示，建議房東與房客間，能心平氣和溝通協調彼此關係，如房東退還押金，另約定日後電梯或房屋修繕完成得以安全進入後之一定期間內，搬離個人物品回復出租時樣貌；或房客折抵部分押金，將所遺留物委由房東處理，這2種方案都是不錯的選擇。

李葳指出，此次震災，對花蓮鄉親生命與財產都已造成巨大的傷害，希望受災鄉親們都能彼此體諒，不要在天然災害後為自己又增添一些溝通上的誤解，進而產生法律上的困擾與紛爭。（編輯：黃世雅）1130421