宜蘭300人淨灘 清除598公斤垃圾

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（中央社記者王朝鈺宜蘭21日電）明天是世界地球日，宜蘭縣政府與在地企業合作，今天號召水環境巡守隊及民眾共300餘人，在壯圍鄉東港村東港海岸舉辦淨灘活動，總計清除一般垃圾及資源回收物共598公斤。

縣府環境巡守隊及蘭揚汽車股份有限公司員工及民眾約300餘人，今天在壯圍鄉東港村東港海岸一同淨灘，呼應今年世界地球日主題「多一塑不如少一塑」，藉由民間力量共同潔淨海岸，守護宜蘭好環境。

環保局表示，總計清除一般垃圾275.5公斤，資源回收322.5公斤，共598公斤，感謝蘭揚汽車除落實內部環保理念，善盡企業社會責任（CSR）外，連續6年發起淨灘減塑活動，以實際行動體現對環境的關心與愛護。

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環保局指出，宜蘭海岸線長達101公里，環保局持續推動向海致敬計畫維護海岸清潔，由縣府成立跨單位溝通平台，串聯中央及地方9個相關單位建立合作機制，落實清理海岸廢棄物，打造優質海岸線。

環保局表示，今年截至3月底為止，已清潔海岸464次，動員超過8283人次，共計清理約340.9噸垃圾。縣府與水環境巡守隊並攜手執行河川地面水體攔除121次，防止約5.6噸垃圾流入海洋，從河到海，結合民間力量持續推動源頭減廢，共同落實永續海洋。（編輯：方沛清）1130421