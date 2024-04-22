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育種陷困境 西螺鎮農會黃金米粽最快115年停產

2024/4/22 13:54（4/22 14:36 更新）
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雲林縣西螺鎮農會總幹事廖錦富（圖）22日說，黃金米每3年需重新育種，但催生黃金米的嘉義農試所稻米博士吳永培過世，黃金米育種後繼無人，農會所推出的黃金米粽最快後年停產。中央社記者姜宜菁攝 113年4月22日
雲林縣西螺鎮農會總幹事廖錦富（圖）22日說，黃金米每3年需重新育種，但催生黃金米的嘉義農試所稻米博士吳永培過世，黃金米育種後繼無人，農會所推出的黃金米粽最快後年停產。中央社記者姜宜菁攝 113年4月22日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣西螺鎮農會總幹事廖錦富今天表示，黃金米每3年需重新育種，然催生黃金米的嘉義農試所稻米博士吳永培過世，黃金米育種後繼無人，農會所推出的黃金米粽最快後年停產。

西螺鎮農會每年端午節推出「黃金米粽」，年年熱銷，去年開賣90分鐘熱賣逾8萬顆；距離今年端午節6月10日尚有月餘，但因應市場需求，農會工作人員昨天開始綁粽子。農會今天召開記者會，公布今年黃金米粽預購時間。

廖錦富表示，黃金米粽販售邁入第10年，當年為推廣台農76號「黃金米」每年端午節推出限量黃金米粽，以黃金米與糯米的黃金比例，加上虎尾花生、雲饗豬、油蔥等食材，主打吃了不脹氣。

從當初僅賣2萬顆，如今年年爆量，農會工作人員從端午節前1個月趕工製作；現在除了農會自售外，統一和全家超商也可訂購，卻礙於人手不足，黃金米粽年年限量販售。

廖錦富說，黃金米每3年需要重新育種，無奈吳永培去年過世，育種工作後繼無人，預估農會目前庫存量僅可因應到明年的黃金米粽銷售，後年可能成為絕響。

西螺鎮農會指出，黃金米粽去年調漲到每顆新台幣35元，雖然今年豬肉、米等食材漲價，但黃金米粽價格不變，今年預購日為24日上午8時，數量有限。民眾可以透過網路、電話和現場排隊的方式預購。（編輯：謝雅竹）1130422

雲林縣西螺鎮農會為推廣台農76號「黃金米」每年端午節推出限量黃金米粽，以黃金米與糯米的黃金比例，加上虎尾花生、雲饗豬、油蔥等食材，主打吃了不脹氣；預計24日上午8時開放民眾預購，數量有限。中央社記者姜宜菁攝 113年4月22日
雲林縣西螺鎮農會為推廣台農76號「黃金米」每年端午節推出限量黃金米粽，以黃金米與糯米的黃金比例，加上虎尾花生、雲饗豬、油蔥等食材，主打吃了不脹氣；預計24日上午8時開放民眾預購，數量有限。中央社記者姜宜菁攝 113年4月22日
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