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縮減城鄉落差 屏東萬丹數位機會中心揭牌

2024/4/22 18:02
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（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）為縮減城鄉數位落差，屏東萬丹鄉數位機會中心今天正式揭牌，中心將陸續開設數位學習課程如網路防詐騙等，提供多元背景民眾實用學習資源，致力偏鄉永續發展。

屏東縣政府教育處表示，萬丹數位機會中心將陸續開設數位學習課程，包含社群媒體操作、資料備份及網路防詐騙等；並結合社區經營團隊，依地方產業、文化特色與民眾學習需求開設課程、行銷地方，開創偏鄉永續發展機會。

教育處指出，期望透過萬丹數位機會中心的成立，提升當地民眾媒體素養，拉近城鄉數位落差。

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屏東縣政府教育處今天發布新聞稿表示，數位機會中心來自教育部「創造偏鄉數位機會推動計畫」，目前縣內已在12個鄉鎮設置數位機會中心，主要提供中高齡、原住民族、新住民、婦女等多元族群資訊課程。

萬丹數位機會中心每週將安排行動諮詢服務，將數位資源延伸至不同村里與鄉鎮，民眾只需帶手機或行動裝置到最近的服務據點，即可就生活上數位問題獲得協助。（編輯：陳仁華）1130422

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