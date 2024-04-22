日本群馬縣議員造訪草嶺石壁 體驗竹林療癒之旅

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）日本群馬縣議會代表團和館林日台親善交流協會等一行18人今天到世界竹博覽會雲林展區，展區在草嶺石壁竹創森園區，品嘗在地美食，參與五感體驗療癒之旅，感受身心放鬆。

雲林縣長張麗善今年3月到日本群馬縣管林市參訪，拜會5名縣議員，邀約參與世界竹博覽會；日本群馬縣議會代表團和館林日台親善交流協會等一行18人今天在雲林縣文化觀光處長陳璧君和國際事務辦公室主任劉志偉等人陪同下，造訪世界竹博覽會雲林展區。

參訪團走木馬古道、五元二角，在高聳的孟宗竹環繞下品嘗雲林在地美食，包括古坑竹筍、咖啡、愛玉等料理，並享受香氛體驗。

館林日台親善交流協會長金井田好勇說，散步到竹林中，沐浴其中，心情非常舒爽暢快，料理也非常好吃，此次參訪受益良多，今後也會針對雙方台日交流促進更多機會。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，展區就在擁有516公頃孟宗竹的草嶺石壁竹創森園區，當中更打造有10處竹構裝置藝術，經台大實驗林團隊的長時間監測和研究，證實園區內高濃度的芬多精負離子，能幫助身心放鬆。

陳璧君期盼透過此次探訪，可以將草嶺石壁森林療癒基地和美食推向國際。（編輯：郭諭儒）1130422