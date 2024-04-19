婦人健檢輸尿管有結石 意外發現擁3顆腎臟

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）62歲張姓婦人健檢發現左側輸尿管結石，進一步檢查她先天泌尿系統結構異常，左側有2顆腎臟、2條輸尿管，總共擁有3顆腎臟，經輸尿管鏡碎石手術，腎功能未受損。

衛生福利部台中醫院今天召開記者會，泌尿科醫師趙浩堅指出，患者今年1月在例行性健檢時，發現左側輸尿管有顆1.2公分結石合併泌尿道感染，超音波發現左側有腎臟水腫狀況，進一步電腦斷層檢查，竟發現患者左側有2顆腎臟跟2條完整的輸尿管，即臨床所稱「單側雙套集尿系統」。

張婦得知自己有3顆腎臟相當訝異，趙浩堅解釋，擁有3顆腎臟的「單側雙套集尿系統」在臨床上並不少見，發生率從百分之1到千分之8不等，他從醫後碰到約10個患者有這種症狀，婦人屬於擁有完整的3顆腎臟與3條輸尿管。

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擁有3顆腎臟的人並不如一般人所想，擁有3顆腎臟的功能，趙浩堅指出，單側雙套集尿系統患者會因擁有多一套集尿系統，導致泌尿道感染與尿液逆流機率也比正常人較高，一旦反覆感染，經抗生素治療仍未獲良好控制，可能導致腎功能受損，嚴重者甚至恐要面臨切除雙套腎臟的情況。

趙浩堅表示，單側擁有「雙套集尿系統」的患者因屬結構異常，平時不會有特別的症狀，超過5成患者都是因泌尿道感染或結石就醫時才會被發現，通常只要解決發炎與結石問題即可，不需要特別治療，提醒這類患者每日要喝至少2000cc的水，多喝水避免泌尿道感染與結石的困擾。（編輯：謝雅竹）1130419