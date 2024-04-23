中東緊張擬退費遭拒 12受害者提告廢照旅行社詐欺

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）立委何欣純接獲陳情，民眾去年報名參加以色列聖地團，給付新台幣2萬訂金給旅行社，後因中東情勢緊張，民眾聯繫退團未果，經查得知是被廢照旅行社，12受害者提告詐欺。

民進黨立委何欣純今天召開記者會，她表示，日前接獲民眾陳情，去年向「和撒那旅行社」報名參加以色列聖地團，旅行社宣稱8萬團費，早鳥價只要7萬5000元，預付2萬訂金即可保留團位，12名民眾均已付2萬訂金。

何欣純指出，以巴衝突爆發後，中東情勢緊張，加上4月以色列與伊朗互有軍事衝突，外交部的以色列旅遊警示燈號為橙色警示，民眾改變心意不願前往以色列旅遊，但聯繫旅行社要求退費未果。

民眾表示，旅行社負責人稱團費的訂金早已向航空公司預訂機位，無法退費；請旅行社提出機票訂位證明，旅行社也未能提出憑據。

何欣純質疑，經查此旅行社在民國109年11月即遭品質保證協會出會，喪失會員資格後，同年12月旅行社執照被廢照，3年來是用何種形式招攬業務，扣掉疫情期間國外旅行業務停滯，去年開放國門正常出入境，到底還有多少消費糾紛未爆彈。

按照旅客定型化契約，預定6月份的團，4月提出退團要求，本就可按照定型化契約扣除相關費用5%，其餘無條件退還。何欣純說，此批受害者未受到定型化契約保障，觀光署邀集的第1次協調會，業者也拒絕出席，痛批業者忽視公權力，協助受害者提告詐欺。

觀光署旅行業組長湯文琦表示，4月12日有召開此旅行社與旅客的旅遊糾紛協調會，但業者未到場，後續將依旅行業管理規則及發展觀光條例規定處罰，最高可罰5萬元。

中央社記者致電旅行社，但聯繫電話已暫停使用。（編輯：陳仁華）1130423