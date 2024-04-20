阿里山林鐵添生力軍 栩悅號、福森號投入營運

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣20日電）阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天宣布，列車栩悅號、福森號以公開標租委由雄獅旅行社營運鐵道遊程6年。栩悅號23日登場，福森號預計7月加入營運，提供多元的山林體驗。

林鐵及文資處長黃妙修說，去年阿里山林業鐵路總載客人次高達120多萬，較前一年度成長近3成，因應阿里山林業鐵路全線通車盛事，林鐵及文資處3年前開始整備、規劃推出福森號及栩悅號。

黃妙修指出，栩悅號為林鐵首輛以「生態」為主軸設計改裝列車，以具有阿里山迎賓鳥美名的栗背林鴝為代表意象，車廂內、外觀個別融入雌鳥、雄鳥身上羽毛色彩，並打造大面窗、座位可自由360度旋轉的瞭望座席，以及觀景和隱私功能性兼具的包廂座席，超廣視角欣賞山景林相隨海拔高度轉變，提供有別以往林鐵乘車體驗。

至於福森號是採用台灣檜木全新打造，同時引進數位藝術畫框與航空級模組化廁間等設計，以移動式美術館的概念，探索阿里山生態。

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林鐵及文資處表示，列車行駛、保養、調度及路線維護等行車安全仍由林鐵及文資處執行；委由民間單位以標租方式規劃及販售鐵道主題遊程，借重雄獅旅行社串聯食宿遊購行的整合能力，提供專業人才、物資設備、社群網絡、食宿交通等資源，加強栩悅號、福森號遊程配套的靈活度，協助優化、提供高品質遊程服務。

栩悅號23日登場，將以「森林引路人」概念做為整體服務體驗的根本，推出「五感體驗」鐵道旅程，深入阿里山林鐵沿線各社區，藉由視聽嗅味觸認識阿里山林鐵文化，也將每年舉辦公益活動邀請弱勢團體參與獨一無二的森鐵旅行。（編輯：郭諭儒）1130420