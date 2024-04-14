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疑地震影響樹倒伏 阿里山林鐵列車停駛

2024/4/14 14:07
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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）阿里山林鐵近交力坪車站今天發生樹倒伏在鐵軌上，初判受天候及地震影響；因評估無法短時間內完成清理作業，今天本線列車均停駛，何時復駛視下午搶修情況而定。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿指出，林鐵37.9公里處（鄰近交力坪車站）於上午10時33分發生樹倒伏在鐵軌上，由嘉義開往奮起湖及十字路車站的3班次列車，分別暫時停靠於獨立山、梨園寮及交力坪。

阿里山林鐵及文資處表示，今天列車發車前，已依規定進行路線巡查正常，第1班列車行經37.9公里處時，發現樹倒伏後立即通報，並由監工區派員前往清理，因評估無法於短時間內完成清理作業，因此，嘉義至奮起湖、十字路今天來回計6班次列車均停止營運。

阿里山林鐵及文資處指出，影響旅客去程279人、回程283人，可於1年內至各車站辦理退票。

嘉義地區4月間已出現19起地震，恐影響山區邊坡地質穩定，阿里山林鐵及文資處初步研判，樹倒伏情況疑受到天候及地震影響，後續會持續觀測，加強路線巡檢，如發現障礙立即移除，提高行車安全。（編輯：謝雅竹）1130414

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