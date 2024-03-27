舊山線鐵道自行車延伸至舊泰安站 交長會勘支持

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣三義舊山線鐵道自行車成功活化台鐵停駛軌道並帶動周邊觀光，縣府爭取延伸至台中舊泰安站。交通部長王國材今天實地搭乘會勘，強調在安全可行計畫下，將全力支持。

台鐵舊山線鐵道於民國87年停駛，地方爭取復駛因諸多難題待克服未能如願，苗栗縣政府104年結合鐵道沿線觀光資源，以「魅力世遺、舊山線跨域亮點計畫」爭取獲交通部補助，推動建置全台首創鐵道自行車系統，並透過促參法招商自108年7月正式營運，成為全國熱門休閒旅遊景點。

舊山線鐵道自行車目前營運路線，自苗栗三義勝興車站往南至6號隧道口，長約5.7公里，縣府與台中市有共識，爭取鐵道自行車延伸4.6公里至台中舊泰安站。

王國材表示，舊山線鐵道自行車1個月有4萬人搭乘，在苗栗段營運相當成功，希望在好的基礎上持續擴大吸引國際觀光客。

對於延伸舊泰安站部分，王國材說，因牽涉跨越大安溪的花樑鋼橋整建，必須在安全基礎下進行，包括車站開發及工程可行性等問題要一併考量，只要評估可行，交通部會支持。

舊山線鐵道自行車營運廠商、祺峰休閒事業有限公司董事長游志勇表示，三義鐵道自行車去年搭乘人次達45萬，其中每個月約吸引7000名國外遊客，若串接至泰安，估計1年可增加38萬人次搭乘，期待順利延伸，吸引更多國際觀光客體驗舊山線鐵道自然人文之美。

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台鐵公司指出，舊山線沿線包含古蹟車站勝興車站、舊泰安車站，古蹟鐵橋魚藤坪鐵橋、內社川橋、大安溪鐵橋以及8座隧道，且文化部已將舊山線列為台灣十二大世界遺產潛力點之一，在鐵道觀光具有相當歷史價值。

台鐵表示，將於3個月內檢視跨大安溪舊鐵道橋經費，將修正計畫報交通部，期能整合苗栗及台中沿線鐵道觀光資源，持續打造舊山線成為國際級景點與觀光廊帶，吸引國際觀光旅客，帶動地區整體發展。（編輯：張銘坤）1130327