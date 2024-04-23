阿里山林鐵栩悅號大窗景、360度瞭望席 5/24首航

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）林業署林鐵及文資處與雄獅旅遊合作，新版阿里山森林鐵路列車「栩悅號Vivid Express」遊程5月24日首航，車廂有大面窗戶，瞭望席的座椅可以360度旋轉，從不同角度欣賞風景。

雄獅旅遊發布新聞稿，「栩悅號Vivid Express」是台灣森林鐵道全新改裝的第一台觀光列車，5月24日正式啟航，相關遊程即日起開賣。

雄獅旅遊介紹，栩悅號外觀以被喻為「阿里山迎賓鳥」的「栗背林鴝」為概念彩繪而成，藍白色為基底，再用黃橘色點綴，色系低調卻有帶一抹活潑。

新的森林鐵路鐵觀光列車升級具多項特色，5節車廂共有60個席次，分為可供家庭、團體旅客使用的半隱私空間「包廂席」及可360度旋轉的「瞭望席」，用不同角度觀賞自然美景，連駕駛室也是360度透明。

雄獅旅遊說，栩悅號還設計視、聽、嗅、味、觸等細膩的五感體驗，包括全程使用導覽耳機，比照VIP規格採小團制，每節車廂皆配有一名專業導覽人員講解阿里山生態，並配有隨車服務人員；餐飲由薰衣草森林選用櫻花、刺蔥、山葵等在地食材，推出「山林限定饗食」。

雄獅旅遊也在栩悅號提供微熱山丘客製獨家造型餅乾，打造全台海拔最高的主題式下午茶；車內更利用代表阿里山的「高山茶」及嘉義縣花「玉蘭花」為概念打造專屬香氛，營造自然清新氛圍。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，阿里山森林鐵路從熱帶林到寒帶林，屬於獨特的垂直移動模式，能夠讓搭乘體驗更具層次，栩悅號不同路線將陸續上線運營，希望成為台灣鐵道觀光走向國際的重要角色；待全線通車後，栩悅號將進一步推出阿里山開往二萬坪的「獨家路線」，可欣賞到絕美的雲海及晚霞。

根據雄獅旅遊規劃，栩悅號套裝行程包含營運初期預計停靠導覽梨園寮、交力坪、樟腦寮、竹崎等特色車站，其中，交力坪站具有懷舊復古氛圍，站體旁的木造「日式柑仔店」欣茂商店，祖孫三代傳承超過百年；梨園寮站則是遺世獨立的無人車站，一旁的20號隧道，每年5至6月螢火蟲會在隧道口聚集，是「螢河鐵道」祕境。（編輯：陳政偉）1130423