阿里山林鐵演練災害應變 模擬受困長隧道黑暗中疏散救援

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）阿里山林鐵預計7月全線通車，今天在42號隧道舉辦「全線通車暨緊急應變演練」，模擬列車停駐於隧道內，旅客疏散及機關車調離與更換等緊急應變措施，提升旅運安全。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處發布新聞稿指出，阿里山林鐵嘉義至阿里山共71.6公里，8成以上路段位於山區，通過48座隧道，其中長達1公里以上的有第42號及第46號兩座。

倘若隧道發生災害事故及搶救時，需面對「通風不佳、照明不足、聯絡困難、腹地狹小及交通偏遠」等問題，尤其是窄軌長隧道內的嚴苛條件，會使得救援非常困難，平日就要有充分的救災準備。

阿里山林鐵及文資處長黃妙修說，今天無畏風雨進行演練，邀請各機關代表、旅行社、林鐵志工等共同參與，內容包括災害原因判斷與通報，旅客在深邃黑暗隧道內而產生極度恐慌的安撫，旅客身體不適或各類傷害的緊急處置與送醫，以及疏散接駁等作業。

黃妙修表示，林鐵用2年時間逐項建立安全管理系統（SMS），交通部於112年底核定後，今年開始啟動實施、保障旅客安全，預定7/1將全線通車。

交通部鐵道局、林業及自然保育署、嘉義縣、市政府今天都派員觀摩演練；鐵道局表示，林鐵及文資處此次演練十分成功，緊急應變劇本也較前兩年艱難，相信林鐵及文資處日後遇到各種行車狀況都能順利排除。（編輯：龍柏安）1130528