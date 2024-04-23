高醫大校長化身園丁種百株玫瑰 成就生命教育

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）走在高雄醫學大學校園，時常可見一名身穿西裝拿著鋤頭翻土的身影，他是高醫大校長楊俊毓，去年11月起在校園種起玫瑰花，至今已成百株玫瑰園，成就另類生命教育。

楊俊毓在課堂、演講上分享自己美化校園過程，並傳達生命教育理念，他吟著龔自珍的「己亥雜詩」，「落紅不是無情物，化作春泥更護花」，搭配滿地玫瑰花瓣的照片，分享自己在校園種花的過程中，觸動內心的體悟。

高醫大今天發布新聞稿表示，楊俊毓在校園中的一隅，彷彿認真翻土種植玫瑰，從最初的3株，到現在滿園。每1株都是他親手栽下，而栽種的過程不是一切順遂。

楊俊毓說，玫瑰花有時遭遇蟲害，也有生病枯死而被迫必須剷掉重新栽種，這些親身體驗，讓他彷彿走進文學作品描述的情境中，實際領會草木花朵的枯榮有時，而這也是他想傳達給學生的生命教育，並培養挫折忍受力及學習面對生命的無常。

會想在學校種花，楊俊毓表示，是希望能營造獨具特色的美感校園，為校園植入藝術人文美感，並培養師生對美的感受力，並建立師生停留校園聯繫情感的公共平台，加深校園與社區之間的關係美學。

高醫大將校園川堂的幾處花圃開放給學生，學生可依自己的喜好挑選植物種植，實際參與校園美化，並在花草盛衰的過程中體會生命風景，在自然中領悟人生哲學。

楊俊毓則認養校園中的一塊空地，根據古代花曆「花月令」選出花期在4月的玫瑰來種植，建立玫瑰園，種下各式品種的玫瑰。他笑說，自己年輕時對花花草草沒興趣，沒想到年紀大了卻「臨老入花叢」。

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楊俊毓原先設下的目標是種70株玫瑰，希望藉此祝福高醫大今年將邁入70週年，後來他增加到99株，象徵愛高醫長長久久；而另外還有一株並未種下，楊俊毓讓它獨樹一格的以盆栽之姿立在花園旁，合起來99加1株，代表愛你百分百。

楊俊毓感性地說，這是他對任教38年的高醫大最深情的告白。他另外將校園中內閒置已久的雙人鑄鐵椅，移到玫瑰園中改裝成「情人雅座」，讓前來觀賞的人能悠閒地坐在椅子上欣賞玫瑰，不只美化空間也活化設備。（編輯：郭諭儒）1130423