宜蘭擬啟動摩天輪選址 環團：縣內無適當處所

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭縣政府計畫辦理摩天輪選址作業。環保團體今天認為，摩天輪須設在遊樂區內，以目前縣內條件與土地利用規範而言，沒有地方適合。

宜蘭縣曾倡議於冬山河親水公園興建摩天輪，2012年經縣府評估研議後，在環保與景觀上沒有共識，最後未推行。

無黨籍宜蘭縣議員孫湯玉惠在去年11月22日縣長施政總質詢時表示，冬山河親水公園雖已具知名度，但在此舉辦童玩節只有2個月，剩下10個月形同閒置，假如能在冬山河親水公園建置摩天輪，不只能吸引觀光人潮搭乘摩天輪欣賞美景，旅宿業者及商家也能賺到錢。

宜蘭縣議會將於29日開議，縣府已編列新台幣200萬元追加預算辦理摩天輪選址作業，若預算順利通過，預計6月招標，1年內完成評估。不過，縣府指出，對於摩天輪設置地點沒有預設立場。

國民黨籍宜蘭縣議員林義剛今天認為，冬山河親水公園早年頗有名氣，但後來因其他新景點崛起而逐漸沒落，這座公園除了在暑期舉辦宜蘭國際童玩節，其他時段沒有亮點或是人潮。

林義剛表示，近年縣府在當地探勘到溫泉資源，將開發利用，若搭配摩天輪可俯瞰冬山河、遠眺龜山島，如此雙管齊下，期待讓親水公園起死回生。

環保團體宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘質疑，摩天輪應結合周邊的餐飲、住宿、購物街、商業活動，也須在遊樂區內，但這些涉及相關國土使用規劃，目前全宜蘭縣沒有地方具有相關條件。

康芳銘指出，就算日後土地問題等條件解決，但摩天輪量體龐大，位置設得好可成為地標；若設得不好，將衝擊市容及景觀。（編輯：戴光育）1130423