高雄國家體育場環保永續 吸引知名歌手相繼開唱

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄國家體育場（世運主場館）近年吸引不少國內外知名歌手、團體舉辦演唱會，高市府官員表示，「永續演唱會」是主流趨勢，而可容納逾萬人的高雄國家體育場兼具環保永續，是受青睞關鍵。

高雄市力拚演唱會經濟，市府日前統計指出，今年在高雄的演唱會場次將超越去年，千人以上的大型演唱會至少120場，還有多場洽談中。

高市府官員今天透露，能獲得國內外知名歌手、團體青睞的關鍵，就是高雄國家體育場是全台唯一、兼具環保永續的破萬人場館。

高市府官員表示，高雄國家體育場早在規劃、興建時，就已掌握未來國際趨勢超前佈局，不僅場館人數是目前全台唯一達標可容納5萬人，更以環保、永續、綠能為宗旨打造，成為全台唯一榮獲綠建築黃金標章的上萬人場館。

場館本身就像一座發電機，屋頂鋪設有8844片太陽能板，全年自發電量達110萬度電，年減少二氧化碳排放量達660噸，等於在場館運作期間，就能發電自用，甚至還能把多的電，賣給台電，根據2022年的數據，售出達41萬度。

另外，場館也設有雨水回收系統，將屋頂與草地收集的雨水匯入雨水儲存槽，容量可儲存1萬3000噸，作為綠化澆灌使用，減少水庫負擔，達到環保永續目標。

高市府官員表示，「永續演唱會」是主流趨勢，有業界人士透露，現在的音樂產業對減碳態度相當明確，甚至有英國獨立音樂協會（AIM）與英國唱片廠牌協會（BPI）發起「音樂產業氣候公約」，承諾要減少碳排，並逐步實現淨零永續。

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業界人士說，當初英國知名樂團Coldplay規劃來台，評估後無庸置疑首選高雄開唱，因為全台只有高雄國家體育場符合永續節能的理念。此外，去年Coldplay巡迴世界各城市的演唱會中手環回收率排名，高雄場以93%榮登全球第5名。

根據高市府最新統計，今年1到4月，國內外巨星接連在高雄舉辦共逾54場演唱會，共吸引超過72萬4014人次。市府團隊結合行銷資源，帶動演唱會經濟與旅遊消費商機，已開創超過新台幣23億元觀光產值。（編輯：謝雅竹）1130424