藥單出現侮辱母親字眼 基隆醫院：已請廠商釐清

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）李姓女子今天帶兒子前往衛生福利部基隆醫院看診，藥單上過敏史部分竟備註「媽媽是婊子」。基隆醫院表示，目前了解醫護人員未有鍵入不雅字眼，已請資訊系統廠商協助釐清。

李女晚間表示，今天帶6歲兒子去基隆醫院小兒科看診，領藥時無聊看了一下藥單，發現過敏史部分竟備註「媽媽是婊子！」當下她覺得傻眼又好笑，她沒有與護理師或醫師吵架，也沒有任何糾紛，怎麼會出現這句話，覺得應該是複製貼上。

李女說，回去門診詢問後，護理師除更正藥單也感到納悶怎麼會出現這句話，不斷向她道歉。

李女還表示，基隆醫院人員晚間來電，除再次道歉，也提到是系統出問題，很多人要她對基隆醫院提告，但她想說「算了，不需要這樣」。

基隆醫院指出，門診護理師表示並未鍵入相關字眼，不清楚為什麼會出現，當下即先向民眾致歉，並重新列印處方箋交付民眾。

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基隆醫院表示，已請配合的醫療資訊系統廠商協助釐清，確認民眾病歷使用情形及查對異動紀錄，目前了解醫護人員未有鍵入不雅字眼等情事，若查有人員涉案屬實，絕不寬貸，必將予以嚴懲、毋枉毋縱。

基隆醫院指出，社工室會持續透過電話關懷民眾，對於造成民眾心理不適致上萬分歉意，並請社會大眾勿對此事妄加臆測，恐造成民眾及醫護人員二度傷害。（編輯：蕭博文）1130424