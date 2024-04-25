台中區農改場4/27對外開放 以花卉規劃4大區

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）農業部台中區農業改良場每年僅對外開放1天，今年開放日提前到4月27日，以花卉為主軸，規劃4大區域共17項活動，讓民眾入內參觀。

位在彰化縣大村鄉的台中區農改場今天舉行「春暖花開 花現台中場」食農、綠療推廣暨開放日活動記者會，宣布27日上午9時至下午4時對外開放。

場長楊宏瑛接受媒體聯訪時表示，以往開放日都在下半年，容易與其他單位活動撞期，為了讓更多民眾願意來參觀體驗農改場成果，今年才提前到上半年舉行。

楊宏瑛指出，今年規劃主題區、樂活區、舞台區、展售區等4大區域。主題區以花卉為主軸，利用國產切花形塑迎賓花園，並有花卉品種展示、闖關遊戲以及花與飲食結合。

樂活區包含大門旁草皮、繽紛花海試驗田區，並安排農民學院學員與青農充電學習、花藝布置，還有兒童花卉著色與繪畫活動。

舞台區則提供花卉槌染、手沖花草飲調配、花見糰子等DIY活動。展售區邀請中彰投農會、青農、田媽媽及技轉廠商共100攤位販售多樣化在地農特產品。（編輯：黃世雅）1130425