迎桐花開 宜縣府27、28日望龍埤辦市集音樂會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）迎接桐花盛開，宜蘭縣政府將在27、28日於員山鄉望龍埤舉辦「怡然饗宴」活動，除安排歌手駐唱，現場也有小農市集、客家美食，歡迎民眾前往賞花。

宜蘭縣政府民政處今天表示，每年4、5月是宜蘭桐花盛開季節，縣內望龍埤、國立宜蘭大學實驗林場、礁溪鄉林美石磐步道、五峰旗風景區、三星鄉拳頭姆步道、仁山植物園、大同寒溪、南溪登山步道等都是賞花景點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民政處指出，配合桐花盛開，27、28日將在望龍埤舉辦「怡然饗宴」活動，安排不插電音樂會，邀請客家創作歌手邱舒等帶來多首動聽客家歌曲，現場還有茶藝體驗、在地小農市集、客家美食、文化、服飾及DIY體驗等豐富內容，邀民眾屆時順道漫遊環湖步道、賞桐花。

林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，海拔約1900公尺、位在宜蘭縣內的太平山國家森林遊樂區隨春末初夏到來，遊樂區內太平山莊周邊、翠峰景觀道路沿線、翠峰湖環山步道入口等處毛地黃已陸續開花。毛地黃花朵像一串串小風鈴，有紅色、粉紅色、白色、紫色等，最佳賞花期至5月底，但這種植物全株有毒，不要觸摸採摘。（編輯：方沛清）1130425