高市消防局遭冒用活動照騙個資 澄清未設官方帳號

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高市消防局近期發現有人冒用成功分隊活動照創辦LINE帳號，假借活動名義索取個資，消防局澄清未設官方帳號或社群推廣體驗活動，也未委託第三方單位媒合，呼籲市民提高警覺。

高雄市政府消防局今天發布新聞稿指出，近期有不明人士冒用「成功分隊」親子防火宣導活動照片，以「小小消防員體驗」LINE帳號，假借媒合各地方消防局活動名義，索取民眾及孩童個資，甚至要求提供孩童照片等行為。

消防局澄清，並未設立LINE官方帳號或LINE社群推廣家長報名小小消防員體驗活動，也未委託第三方單位媒合參加其他縣市消防局活動，呼籲市民提高警覺，勿貿然提供個資或有匯款行為，以免受騙。

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消防局表示，近年來「小小職人」、「小小消防員親子體驗」活動盛行，許多家長期待看見小孩穿上可愛消防衣，拍照打卡留念。但不肖人士可能利用此心態索取民眾個資。

消防局也呼籲，市府防火宣導活動場次會公布於「高雄市政府消防局全球資訊網－最新消息」頁面中，家長如有活動參與意願，可至各縣市消防局官方網站或指定公開資訊管道查看，或可致電當地消防局詢問。（編輯：黃世雅）1130502