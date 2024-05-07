台積電1500員工年底進駐高雄 藍田國小新校舍動土

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄楠梓區藍田國小校舍新建工程今天動土，估2年後完工；市長陳其邁說，台積電高雄廠預計年底會有1500員工進駐，因應產業需求，藍田國小共48班滿足附近學童就學需求。

陳其邁今天出席新建統包工程動土典禮，陳其邁致詞時說，隨著台積電逐漸完工運轉，年底預計1500名員工進駐，未來擴大投資，預估增加至5000名員工，若以就業人口估算當地就學需求，必須做更周延規劃。

陳其邁指出，高雄大學周遭區域環境佳，加上新台17線及翠華路拓寬，隨著生活機能增加，導致區域移入人數不斷上升，基於整體考量及產業需求，周遭附近學校增額增班，藍田國小校舍興建更是迫在眉睫。

陳其邁進一步說明，藍田國小預計2年後完工，校舍興建融入綠電、節能減碳、循環建材等永續因素，附近老樹幾乎全數保留，另有開放式圍牆，校舍將與高雄大學社區結合為一。

陳其邁強調，北高雄因產業進駐面臨人口快速成長，根據工研院推算，台積電進駐包括供應鏈及周遭服務廠商，約有4萬名員工，附近交通便捷，除捷運、高鐵，翠華路預計年底完成道路拓寬，楠梓匝道引道工程也將在2028年完工，周遭還有高雄大學，未來清華、陽明交大也將在蓮潭會館與左營國中舊校址設置分校。

教育局透過新聞稿表示，藍田國小校舍位於高雄大學特定區範圍內，面積2.958公頃，環境優異並緊鄰橋頭科學園區及台積電廠區，市府核定經費新台幣8億8000萬元，主體工程預計2025年12月完成，115學年度開始招生。

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藍田國小校舍規劃階段即納入太陽能設置並輔以建築美學，將太陽能設置使用最大化，供應學校自主發電，並在各項工程設備結合碳足跡標籤，全校綠電自足，首創低碳校園建築，是全國第1所全校區鋼骨構造國小。

另外，為提升國際競爭力，新學校以閱讀、雙語、科技為教育核心，並搭配或培訓專業師資，接軌國際、放眼未來，吸納更多優秀人才移居高雄。（編輯：陳仁華）1130507