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海保署推圖庫專區 以影像深化海洋保育重要性

2024/5/8 12:19
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（中央社記者張已亷高雄8日電）海洋委員會海洋保育署網站推出「海洋保育圖庫專區」，透過影像與描述帶領民眾從不同角度，感受海洋保育獨特面貌與重要性。

海洋委員會海洋保育署發布新聞稿指出，專區規劃3大展示區，「海洋保護區與教育宣導」呈現海洋保護區繽紛自然景觀與生動教育活動，提升民眾認識保護海洋生態；「海洋生物保育與在地守護」展現在地團體合作成果，共同為保育海洋生物多樣性努力。

而「海洋環境管理與治理」聚焦先進海洋環境管理策略及治理技術，記錄水質檢驗與海廢管理等實況，了解如何應對海洋污染問題，確保海洋生態健康與穩定。

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海保署指出，照片呈現海保署成立6年來工作亮點，範疇涵蓋推動海洋保護區設立、維護海洋生物多樣性、執行海洋環境治理政策，及與國內外相關組織合作，確保海洋資源永續利用等工作。

海保署表示，圖庫未來將不定期更新，供個人、學術研究、團體及企業使用，使用時需遵守相關法規並標明來源（出處：海洋委員會海洋保育署），尊重原創者努力和貢獻。邀請民眾透過圖像和故事，深化對海洋保育工作了解與支持。（編輯：郭諭儒）1130508

#海保署
#海洋委員會海洋保育署
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