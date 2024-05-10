2隻鴕鳥台中烏日逛大街 飼主領回挨罰

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（中央社記者蘇木春台中10日電）2隻鴕鳥昨天在台中市烏日區逛大街，員警到場協助引導鴕鳥，並由市府農業局安置，呂姓飼主事後領回鴕鳥，警方將依違反道交條例開罰，處新台幣300元以上600元以下罰鍰。

台中市警察局烏日分局今天表示，昨天上午6時40分接獲民眾報案，溪南路3段有2隻鴕鳥在道路出沒，員警到場後，一面尾隨一面通報市府1999專線轉報相關單位協助，並會同里長引導鴕鳥到停車場內戒護。

台中市農業局獲報派員到場後，將2隻鴕鳥以車輛載送至安置地點暫時安置。案件經媒體報導後，呂姓飼主昨天下午前往農業局畜牧科辦理領回駝鳥。

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飼主向警方表示，他居住在台中市烏日區溪南一帶，鴕鳥平時養在彰化縣芬園鄉山區，當天發現圈養欄未關好，經清點有2隻鴕鳥失蹤，幸未造成意外事件。警方並依違反道路交通管理處罰條例84條規定，對飼主告發。

警方提醒，依照道路交通管理處罰條例規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰，若因此發生交通事故，飼主須負賠償責任。（編輯：郭諭儒）1130510