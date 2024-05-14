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新北春遊少女的秘密花園 3公頃花海迎人

2024/5/14 11:51（5/14 12:26 更新）
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新北市三重區新北大都會公園內，以百日菊為主約近3公頃花海迎人。（高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年5月14日
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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市三重區新北大都會公園內，規劃以百日菊為主的約近3公頃花區，目前已是開花6到7成花海景觀，今年以「春遊少女的秘密花園」為設計主題，歡迎大家來探訪花海秘境。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿指出，這片花海以百日草為主體，又名「百日菊」或「火球花」，植株特性喜高溫且花期長，花朵綻放次序也特別具有吉祥喜慶寓意，第1朵花開在頂端，側枝頂端開花會比第1朵開的更高，故又得名「步步高」，花語為步步高升。

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高灘處表示，為營造糖果般繽紛氛圍，花區內還搭配局部暖色系大波斯菊作為點綴，並於辰光橋下還栽植繡球花及孔雀草，以提升整體景觀植栽豐富性。

高灘處處長張修銘表示，歷年花海盛景吸引許多民眾前來賞花遊憩，更有不少攝影好手為此駐足停留，捕捉在花叢裡築巢「黃頭扇尾鶯」與「褐頭鷦鶯」身影，以及花朵盛開、隨風搖曳與鳥兒共舞最美瞬間，花期預計可到6月中，歡迎大家來賞花賞景之餘，別忘了留下珍貴照片作為打卡紀念。（編輯：方沛清）1130514

#高灘處
#張修銘
張修銘
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