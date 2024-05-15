本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

徐榛蔚與蔡清祥晤談 力邀民眾到花蓮旅遊

2024/5/15 16:44（5/15 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣長徐榛蔚（右4）與法務部長蔡清祥（左4）15日針對推行廉政宣導晤談，也談論403震災後近況。徐榛蔚表示，感謝蔡清祥特別來到花蓮視察，並慰勞協助403地震賑災的檢調人員。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年5月15日
花蓮縣長徐榛蔚（右4）與法務部長蔡清祥（左4）15日針對推行廉政宣導晤談，也談論403震災後近況。徐榛蔚表示，感謝蔡清祥特別來到花蓮視察，並慰勞協助403地震賑災的檢調人員。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮縣長徐榛蔚與法務部長蔡清祥今天針對推行廉政宣導晤談，也談論403震災後近況，徐榛蔚歡迎大家揪團到花蓮旅遊，蔡清祥也邀請民眾以行動支持花蓮觀光產業振興。

徐榛蔚表示，感謝蔡清祥特別來到花蓮視察，並慰勞協助403地震賑災的檢調人員；縣府近年針對推動廉政業務的預算逐年增加，每年到各鄉鎮市公所辦理廉政宣導，今年更編制「鴨鴨廉政學堂系列三-補助詐領四重奏」動畫影片，透過課程與動畫向公務員傳達廉能誠信的觀念。

蔡清祥感謝徐榛蔚全面推行各項廉政宣導，也關心花蓮地震重建情形，蔡清祥說，全台民眾都很關心花蓮，雖然地震重創，但仍有許多美景是沒有受地震影響的，像是海岸線的體驗遊程等，希望大家透過實際行動支持花蓮當地觀光產業振興，給花蓮鄉親更多溫暖。

徐榛蔚指出，花蓮有許多建築因地震受損嚴重，統計有27件（40棟）集合式住宅、136件單一住宅張貼紅黃單，而紅單建築物有影響公共安全疑慮，縣府強制拆除共13棟，另外加上600多件台積電基金會及慈濟基金會協助修繕，共超過2000件，災後重建之路相當漫長且艱辛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

徐榛蔚說，花蓮的整體經濟產業也大受影響，往北的蘇花公路目前仍是每日開放3時段通行，從花蓮運輸出去的菜車、西瓜車需繞行南迴公路北上到台北販售，經濟災民難以估算。

縣府從5月10日起至11月30日止推出「2024永續遊花蓮」4大旅遊市場獎勵方案，包含國內、國外自由行及旅行社獎勵，此獎勵方案5月份就啟動，縣府也在有限的預算下盡可能提高獎勵金額，盡速讓花蓮觀光產業復甦。（編輯：郭諭儒）1130515

#徐榛蔚
#花蓮縣
#蔡清祥
徐榛蔚
關懷花蓮震後振興 盧秀燕等4藍營女首長齊聚相挺重建戶盼依建築成本補助 鄭文燦：以降低負擔為原則
蔡清祥
檢察官庭內脫法袍要休息 法務部：東檢立案行政調查調查局公開銷燬2445公斤毒品 大麻為最多
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.88
更多編輯台推薦新聞：