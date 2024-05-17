高雄國中會考推4服務 憑准考證享各式優惠

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）113年國中教育會考將於明後天舉行，高市府推出「會考安心服務方案」，包括偏鄉考生一條龍服務、應考會考專車、考場服務站；另有憑准考證享各式優惠。

教育局說，這次推出的會考安心方案，包括「偏鄉考生一條龍服務」，那瑪夏、寶來、桃源等三校考生就近住宿，免於舟車勞頓。由學校申請補助「國中會考專車」費用，除照顧偏鄉學校考生，也全面照顧本市國中考生應試需求，讓考生免煩惱往返考場交通。

另外在高雄21所考場，教育局結合警察局設置「考場服務站」，各考場配置2名警力與2台警用機車，以因應考生臨時需求。

觀光局長高閔琳透過新聞稿表示，在歷經大考的緊繃情緒後，最適合到戶外放鬆身心，考生可憑准考證免費參觀壽山動物園，義大遊樂園也合作推出「考生優惠專案」，5月19日至6月23日持本人准考證即可享有新台幣599元優惠價入園。

文化局長王文翠表示，自113年5月18日至6月30日，參加今年高雄市國中會考考生，只要持准考證，可不限次數免費暢遊高雄最熱門的藝文場館─包含駁二藝術特區當代館及舊事倉庫主題展覽、鳳儀書院與打狗英國領事館。

另外，考生憑准考證至高雄市電影館可享會員價購票，購買電影館、內惟戲院及VR劇院6月30日前的票券，憑證直接以會員價購票。高雄市立歷史博物館哈瑪星台灣鐵道館推出考生限定優惠。

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運發局則祭出，憑准考證免費觀賞高雄鋼鐵人職籃主場賽事、台鋼雄鷹職棒主場賽事。場次包括5月19日下午2時30分主場對戰桃園領航猿，台鋼5月平日場次22日、23日及31日等3場。

教育局長謝文斌提醒，考生要記得攜帶准考證，提早出門避免遲到，備妥必要文具用品，進入試場後，手機要關機並放在試場前後方。如果考試中遇到地震，請遵循試場監試委員指示。（編輯：黃世雅）1130517