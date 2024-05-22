高市路竹高中舊校舍會勘 教育局：助學校修繕補強

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市路竹高中3棟校舍老舊，安全性遭質疑。市府教育局今天表示，勘查結果初步評估無立即危險，後續將配合學校持續辦理修繕補強作業，並全力協助學校進行校舍改建工程。

高雄市路竹高中3棟校舍屋齡逾60、70年，民進黨市議員黃明太日前質詢指出，學校曾提報改建，但至今未完成招商，教室隨時可能有磚塊掉落，上課安全堪慮。

教育局昨天邀集高雄市結構技師公會及市府顧問、新工處、路竹高中等單位辦理現勘，勘查結果初步評估無立即危險，且經結構技師認證使用上安全無虞。

教育局表示，勘查結果顯示建築物部分雨遮、走廊天花板因混凝土老化及漏水，以致鋼筋鏽蝕混凝土剝落。以及磚牆與梁柱交界面，因不同材質使用導致裂縫，目前3棟舊校舍使用上均無安全疑慮。

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教育局主任秘書歐素雯說，校舍結構體有鋼筋鏽蝕、混凝土剝落與裂縫等情形，與會單位確認3棟校舍於去年已進行臨時性耐震補強，輔以X鋼構梁斜撐處理，後續教育局將針對建物再協助學校做進一步補強。

教育局今天新聞稿表示，後續會先以教育基金經費，協助學校規劃設計及發包校舍拆建工程，並同步啟動安置作業計畫，以減量、低度使用維護師生安全。（編輯：黃世雅）1130522