新北6/1毒駕列重大違規 共享運具永久停權

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市府今天表示，毒駕影響駕駛人判斷與反應能力，可能嚴重傷害用路人；6月1日起，毒駕納入共享運具重大違規，違規者將永久停權，無法在新北營業區內任一業者租借共享運具。

交通局今天發布新聞表示，民國111年6月，啟動交通局與市警局交通大隊，聯合通報共享運具重大違規，將酒駕、無照駕駛、帳號外借及嚴重超速列入重大違規行為，違者永久停權使用共享運具。

交通局綜合規劃科長吳政諺接受中央社記者電訪表示，依據統計，截至今年3月止，已有715名重大違規用戶遭永久停權。其中，酒駕83人，無照駕駛272人，帳號外借321人，嚴重超速39人。

他說，登錄共享運具會員時，需上傳駕駛執照等，但部分會員租車後提供給無照者駕駛，甚至有照丈夫租車給有照妻子或家人駕駛，都屬於帳號外借行為，不被允許。

吳政諺表示，吸毒駕車影響判斷力和反應能力，更恐嚴重傷害其他用路人；6月1日起，將毒駕列入共享運具重大違規行為，違者一律永久停權。且聯合通報也包括運具業者間相互通報，只要在某家業者違規，日後就無法在其他家共享運具租借車輛。

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吳政諺表示，目前有iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare、仲行Uride等5家共享運具；6月1日起與各共享運具業者重新簽訂行政契約，核定1萬2899輛共享機車、4343輛共享汽車。

吳正諺表示，除原先的17個行政區營運外，共享機車將增加八里區，共享汽車則增加深坑區、瑞芳區，擴大提供共享移動服務範圍。屆時，仍有烏來、坪林、平溪、雙溪、貢寮、三芝、石門、金山、萬里區等9個行政區，沒有共享運具。（編輯：張銘坤）1130524