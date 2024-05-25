重機業者推旅遊地圖 澎湖跨海環島騎行賞海天美景

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（中央社澎湖縣25日電）國內知名重機業者推出「友澎齊聚跨海騎行」活動，來自全台的車友騎著50部大型重機，到澎湖環島騎行，沿途欣賞湛藍的海天美景，聲勢浩大。

國內知名重機業者的「旅遊地圖」與澎湖縣政府合作推出「友澎齊聚跨海騎行」活動，來自全台各縣市的車友騎著50部大型重機，昨天隨夜航的澎湖輪抵達澎湖，今天上午在澎湖縣政府廣場集合，由澎湖縣長陳光復、秘書長蔡淇賢與促成首次重機跨海騎行的澎湖旅外企業呂瑞進等人為重機繫上車隊識別帶後，依序出發，場面壯觀。

陳光復表示，澎湖推廣觀光旅遊，繼先前的賽事與自行車漫遊外，感謝今年元宵乞得最大米龜的旅外企業家呂瑞進選定澎湖，促成重機旅遊地圖活動。陳光復也提醒環島騎行中一定要注意安全，作好交通安全的宣導，讓重機車友都有個美好的遊程，也期盼今年冬季的旅遊淡季期，有機會再看到重機車友。

活動將前往澎湖奎壁山摩西分海、通梁跨海大橋和西嶼漁翁島燈塔等著名景點，沿途欣賞美麗的海天美景，為重機騎士完成菊島的旅遊地圖。（編輯：郭諭儒）1130525

國內知名重機業者的「旅遊地圖」與澎湖縣政府合作推出「友澎齊聚 跨海騎行」活動，全台各縣市車友騎著大型重機，24日隨夜航的澎湖輪抵達澎湖，25日上午在澎湖縣政府廣場集合，由澎湖縣長陳光復（中）等人為重機繫上「車隊識別帶」後依序出發。中央社 113年5月25日