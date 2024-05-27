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黑鮪魚豐收市場價格略低 屏縣：應加速興建冷鏈中心

2024/5/27 14:32（5/27 15:06 更新）
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屏東縣政府農業處27日表示，今年黑鮪魚捕獲量比去年同期增加逾600尾，因超低溫冷凍設備不足，應加速興建冷鏈中心，解決問題。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年5月27日
屏東縣政府農業處27日表示，今年黑鮪魚捕獲量比去年同期增加逾600尾，因超低溫冷凍設備不足，應加速興建冷鏈中心，解決問題。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年5月27日
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）目前正值黑鮪魚漁汛期，近日出現拍賣價格下跌，屏縣府農業處今天表示，今年黑鮪魚捕獲量比同期增加逾600尾，因超低溫冷凍設備不足，應加速興建冷鏈中心，解決問題。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，每年5月至7月初是黑鮪魚文化觀光季，也是黑鮪魚捕獲量高的期間，每年的魚市場拍賣價格都會因市場供需狀況波動，魚體規格與品質也會影響到拍賣價格。

縣府指出，今年5月東港黑鮪魚確實較以往豐收，經東港區漁會統計，截至25日已捕獲2866尾，比去年同期增加651尾，市場拍賣價格因供需消長，價格就會有所波動，出現比去年略低情形；但規格與品質符合供生食用的拍賣價格，依拍賣當下的捕獲量，每公斤仍在 新台幣200至400元間。

另外，至於規格與品質較次級的魚體，主要供作熟食或罐頭等加工品，拍賣價格就會偏低。

農業處強調，由於捕獲量大，承銷商無法購買主要是因為超低溫冷凍設備不足，目前已由漁業署協調周邊相關業者協助處理；至於鹽埔漁港興建冷鏈中心，在前行政院副院長鄭文燦裁定補助後，將與漁業署研議加速進行。（編輯：陳仁華）1130527

#屏東縣政府農業處
#漁業署
#鄭文燦
鄭文燦
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