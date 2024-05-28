基隆「愛嶼搖滾」音樂祭 民眾帶蟒蛇進場引議論

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市政府25日和26日在國門廣場、海洋廣場舉辦「愛嶼搖滾」音樂祭，吸引數萬人共襄盛舉，有男子帶著蟒蛇進場引起議論。市府表示，男子聲稱是寵物蛇，沒有對活動造成影響。

民眾26日晚間在社群媒體上傳一段影片，內容顯示多人合力高舉或用肩膀扛著這隻數公尺長蟒蛇，而前方和側邊群眾正專注跟著音樂揮舞擺動。

這名民眾表示，哪有人用自己的寵物蛇擠進來，拿1隻蛇進來誰敢不讓，還是擠搖滾區，如果有人嚇到擠到跌倒，或是蛇受到驚嚇咬人要怎麼辦，真的很缺德莫名其妙。

有網友留言，他也有養蛇覺得飼主太過分了，沒有考慮到其他人和蛇的感受，不過也有網友留言，他有去現場，有遇到蛇和飼主，那隻蛇是真的很乖，真的不會咬人，他也有摸那條蛇，甚至背著牠跑。

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基隆市政府發言人呂謦煒今天表示，活動現場設有鷹眼裝置，隨時瞭解現場民眾是否出現脫序行為，發現男子帶蟒蛇進場後，行動派出所立即派遣員警前往了解，男子聲稱攜帶是寵物蛇，之後已離開現場，沒有對活動現場造成影響。

基隆市動物保護防疫所所長陳柏廷指出，民眾攜帶蟒蛇至演唱會，由於現場人潮眾多加上聲光效果，容易造成蟒蛇緊張，因此蟒蛇不適合帶到演唱會，若蟒蛇不慎掉落遭人潮踩踏，使得蟒蛇受傷，會依違反動物保護法處罰飼主，如引起民眾恐慌，也可能違反社會秩序維護法。（編輯：方沛清）1130528