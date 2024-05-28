竹縣市部分區域6/4停水6小時 影響約3.5萬戶

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）台灣自來水公司今天表示，因應寶山給水廠辦理停電施工，將於6月4日下午1時至晚上7時共停水6小時，影響戶數達3萬5248戶，民眾可提早儲水備用。

台灣自來水公司今天發布訊息指出，第三區處寶山給水廠辦理「寶山淨水場發電機配電設備並聯測試作業」停電施工作業，將於6月4日下午1時至晚上7時共停水6小時，不過若遇雨天或因特殊原因致無法施工時，會另擇期辦理。

台灣自來水公司說，停水區域有新竹市東區，包含金山里、科園里、仙水里、明湖里、柴橋里等；以及香山區，有東香里、香村里、茄苳里、美山里、朝山里、海山里、鹽水里、大湖里、內湖里、南隘里、中隘里等。

台灣自來水公司表示，新竹縣部分，停水區域是寶山鄉的山湖村、寶山村、油田村、三峰村、大崎村、雙溪村、雙新村、新城村、寶斗村、深井村等。

自來水公司表示，水壓降低期間應關閉抽水機電源，慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

自來水公司說，建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間應將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。（編輯：張銘坤）1130528