國會職權修法 陽明交大學生會指應以人民福祉為依歸

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）針對立法院會處理國會職權修正法案，陽明交大學生會今天指出，立委行使職權時應以人民福祉為最高依歸，也要把握可與各方充分討論的機會，辨明所提意見品質優劣，先於政治攻防。

陽明交通大學學生會學生代表大會在臉書發布聲明指出，關於立法院在5月17日、5月21日及5月24日的院會二讀，社會各界、公民個人皆有各自的判斷，也鼓勵學生關注此次議題，理性思辨求證，進行公民審議。

聲明指出，但依循民主精神而生的議事規則，使得按程序得出的多數意成為法律、成為決策，民主的落實除了遵守程序，也包含背景相異的代議士提出的意見，並在程序間充分討論，如多方溝通、相互說服、修正意見等。

聲明表示，而透過充分討論以追求實質立法品質的民主實踐，在被人民賦予權力得以進入國會的代議士身上更是應當。

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聲明說，如在大學校園中，學生代表雖少，但意見經常能夠被採納及落實，原因之一是各方代表皆理解在會議中彼此意見的平等及重要，透過願意相互協商，盡可能取得校園各群體皆能理解的決策。

聲明指出，因此呼籲所有立法委員，行使職權時都應時刻以人民福祉為最高依歸，需以高標準檢視自身意見，把握可與各方充分討論的機會，辨明所提意見品質優劣，先於政治攻防。（編輯：張銘坤）1130528