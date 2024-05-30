社子島近3個月5起捕蛇案 北市籲勿亂放生會開罰

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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市社子島疑出現眼鏡蛇流竄至居民家中，當地里長稱近期發現多種蛇類。台北市動保處今天表示，3月至今接獲5起報案，包含捕抓到眼鏡蛇，若發現有人刻意放生，會依法開罰。

台北市社子島近期傳出民眾發現住家內疑有眼鏡蛇，台北市動物保護處今天透過文字訊息指出，每年3月、4月間因氣溫回升讓蛇類活動增加，屬正常自然現象。

動保處表示，經統計今年3月至今，北市延平北路8段、社子島地區附近接獲捕蛇案共5件，種類包含眼鏡蛇1件、俗稱臭青公的王錦蛇2件、其它蛇種2件；另資料顯示從去年5月至今，社子島地區捕蛇案共32件。

民眾若發現住家內或附近環境有蛇隻，動保處指出，可通報市民熱線1999，獲報後會派員捕捉，若接獲有民眾放生動物，除派員到場訪查及調案發地點監視影像，發現有違法放生、棄養動物，會依違反動物保護法處行為人新台幣3萬元至15萬元。

動保處表示，其實每年3月至5月都會接獲有人在社子島放生蛇類的訊息，但派員至現場查訪，未發現蛇類或民眾有目擊有人放生蛇類等狀況，但民眾確實提及曾發現蛇類出沒在此區域。

網友昨天在臉書（Facebook）社團「我是社子人」發文提到，社子島、延平北路8段附近堤防內工廠出現蛇類，但不知蛇類出沒原因，已通報里長，希望盡快處理，並呼籲附近居民小心。

當地里長接受媒體電訪表示，曾聽聞有宗教團體到社子島放蛇，且曾發現眼鏡蛇、雨傘節等蛇類。（編輯：戴光育）1130530