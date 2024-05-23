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烏龜產卵季 新北動保處籲勿接觸餵食驚嚇

2024/5/23 16:16
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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市動保處表示，夏季正是龜類產卵季，河濱、都市河道、溝渠等鄰近有水的路邊，時常會見到母龜上岸移動與產卵，呼籲民眾不接觸、不餵食、不驚嚇才是最大的幫助。

動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，在龜類產卵季，民眾見到有烏龜爬上馬路，如果擔心龜遭路殺，可先暫時將烏龜放置路邊即可；請給牠們適當空間，不接觸、不餵食、不驚嚇才是最大的幫助。

動保處提醒民眾勿把烏龜撿回家安置，除可能延遲龜類的產卵時間，如果撿拾到保育類食蛇龜、柴棺龜，還可能因違反野生動物保育法，最高可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬以下罰金。

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此外，如果見到龜有明顯外傷如龜殼龜裂等情形，民眾可通知動保處協助處理。動保處表示，今年已接獲55件龜類救援通報。

動保處表示，動保處接獲救援案件多為斑龜，牠生活於低海拔水域，如溝渠、池塘、溪流等地，成年個體體長約20至30公分，為台灣體型最大的淡水龜，雌龜體型較雄龜大，每年4月到6月為斑龜繁殖期，於水中交配後，雌龜會上岸尋找適合產卵的地點，產下的卵約2到3個月後會自然孵化。（編輯：林恕暉）1130523

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