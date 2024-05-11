綠蠵龜回小琉球產卵 海保署裝發報器掌握洄游動態

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）海保署昨天為今年第1隻產卵綠蠵龜安裝衛星發報器。這是海保署首次在小琉球進行產卵母龜洄游追蹤，期待透過後續定位回報資訊，了解產後洄游路徑及覓食棲地。

海洋委員會海洋保育署與國立海洋生物博物館、台灣咾咕嶼協會昨天在屏東縣小琉球肚仔坪為今年第1隻產卵綠蠵龜（Chelonia mydas）安裝衛星發報器。這是海保署首次於小琉球進行產卵母龜洄游追蹤，期待透過後續定位回報資訊，提升對小琉球產卵母龜於產卵期間、產後洄游路徑及其覓食棲地的瞭解。

海保署今天發布新聞稿表示，民國102年首次紀錄編號TW4425母龜在小琉球上岸產卵，此後平均每2到3年都有上岸產卵紀錄，今年牠第5度回到小琉球產卵，經量測其背甲直線長達116公分，相對高於111年5隻產卵母龜平均值（104公分）。

海保署指出，這隻母龜已在4月產下3窩卵，等待牠第4次上岸產卵時裝設衛星發報器，試圖了解產卵期間洄游範圍，以及產後洄游路徑。台灣咾咕嶼協會為了讓海龜有乾淨產卵環境，9日在肚仔坪沙灘辦理淨灘活動，共清出245公斤垃圾，沒想到當天晚上編號TW4425母龜就上岸產卵。

海保署說明，今年委託台灣咾咕嶼協會辦理「小琉球產卵母龜生殖暨周邊海龜調查」，自3月進行產卵母龜生殖監測，並在4月3日記錄到爬行痕跡與疑似原地覆沙，直到4月17日確認此為編號TW4425的產卵母龜，協會也在卵窩放置溫度計，希望記錄全球暖化對於稚龜雌性化影響。

小琉球在102年有2筆產卵母龜產後洄游紀錄，一隻繞過台灣南部沿著黑潮往北，一隻穿過台灣海峽往中國沿岸游去，期望這次的衛星追蹤可以了解這隻母龜產後的遷徙路徑，作為規劃海龜保育措施參考。

海保署呼籲，每年5到10月是台灣地區海龜繁殖季節，澎湖望安、台東蘭嶼跟屏東小琉球都是重要產卵棲地，民眾海域或沙灘遊憩活動時務必留意。（編輯：郭諭儒）1130511