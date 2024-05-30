豪雨雲林食用玉米倒伏逾228公頃 立委爭取天災救助

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）日前鋒面夾帶豪雨，雲林部分鄉鎮玉米田出現倒伏，國民黨立委張嘉郡、丁學忠今天會同相關單位到土庫鎮勘災，認定損害程度達5成以上，要求農業部啟動天然災害救助，協助農民復耕。

雲林縣政府農業處指出，雲林縣民國113年一期作食用玉米種植面積達2889公頃，種植面積占全國50%以上，產量超過60%；日前豪大雨導致雲林縣部分食用玉米倒伏，根據統計，截至今天中午12時止，食用玉米倒伏超過228公頃，包括土庫、褒忠、虎尾及麥寮等10鄉鎮皆有災情，災損金額逾新台幣800萬元。

丁學忠今天會同雲林縣副縣長謝淑亞、農糧署中區分署長姚士源、台南農改場朴子分場長游添榮等人前往受災最嚴重的土庫鎮勘災。

丁學忠指出，28日鋒面夾帶豪雨，高莖作物玉米損失慘重，尤其土庫鎮玉米田出現傾斜倒伏情況達5成以上，其他鄉鎮也有同樣災損。

張嘉郡說，倒伏的玉米就算植株仍可存活，但因根系受損，玉米品質仍會受影響，達不到市場標準，無法出售。

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姚士源表示，經過現場勘災，玉米受損情況的確非常嚴重，且縣府已啟動四方會勘，建議後續依天然災害救助辦法進行，待縣府提報至中央，農業部會即刻公告。

除食用玉米傳出災損外，蔥、一期稻作及牧草等農作物也有災損。農業處呼籲農民，若種植作物受天然災害影響導致受損，請立即向公所通報，並請農民朋友可利用「農產業天然災害現地照相APP」將受災現場遠、近各拍1張以上照片上傳系統存證，以作為認定依據，若達天然災害救助標準，縣府將啟動勘查。（編輯：陳仁華）1130530