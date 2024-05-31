台南原兵配廠規劃觀光藝文專區 招商投資上看75億

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市北區原「兵工配件廠」國有土地將啟動開發招商，預計規劃2.25公頃「觀光藝文商業專用區」，採設定地上權方式，市府預估投資金額上看新台幣75億元，帶動藝文產業發展。

台南市政府文化局新聞稿指出，此次辦理開發的北區大銃段2、5、13、16地號等4筆土地，鄰近321巷藝術聚落、台南轉運站及台南公園，是少有位於市中心大面積閒置土地，基地原屬「兵工配件廠」範圍，現為國防部政治作戰局管轄國有土地。

文化局指出，為活化老舊眷村土地資產、增進公共利益及改善都市景觀等目的，國防部政治作戰局委託市府文化局合作辦理開發招商。

文化局指出，此案採設定地上權方式辦理招商，預期開發項目包括供文化展演、創作研發、藝文教育、育成訓練及藝術推廣使用等藝文展演營運空間，投資契約期間為50年。

文化局指出，期望結合鄰近321巷藝術聚落藝文能量，藉由此案投資開發，進一步帶動地方藝文發展，盼各界踴躍投標。（編輯：黃世雅）1130531