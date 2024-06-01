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新北清潔隊員20萬拾金不昧 失主捐出鄉里傳佳話

2024/6/1 13:14（6/1 13:26 更新）
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新北市環保局1日表示，萬里區清潔隊員高文龍日前處理資源回收物時，發現一袋回收燈泡裡遺留現金新台幣20萬元，立即報警處理尋回失主歸還。（新北環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年6月1日
新北市環保局1日表示，萬里區清潔隊員高文龍日前處理資源回收物時，發現一袋回收燈泡裡遺留現金新台幣20萬元，立即報警處理尋回失主歸還。（新北環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年6月1日
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市環保局萬里區清潔隊員高文龍，處理資源回收燈泡時發現1包現金20萬元拾金不昧。經報警協助找到失主歸還，且失主翁先生將款項全數捐給福德宮，回饋鄉里傳佳話。

環保局今天新聞表示，萬里區清潔隊員高文龍今年4月處理資源回收物時，發現1袋回收燈泡裡夾帶其他紙類，取出分類時發現腐化紙袋裡面包裹兩疊千元大鈔。

高文龍回報萬里區清潔隊，將現金交付轄區金山警分局萬里分駐所，經清點共新台幣20萬元。經陳姓警員逐一排查當天交付資源回收物的10多人，5天後終於聯絡上失主翁先生。

翁先生曾任萬里區改制前的萬里鄉民代表，環保局轉述表示，這筆現金為父親生前所藏，之前也曾發現父親藏起來的50萬元，但已腐化難以辨認；這次接到警局通知領回款項時真的相當驚訝與感謝。

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高文龍婉拒翁先生致贈感謝紅包，也開心能助人尋回失物。最後翁先生將找回的20萬元，全數捐給當地的金山福德宮，回饋鄉里成為佳話。對於基層的拾金不昧，環保局將依清潔隊員工作規則及清潔隊拒收餽贈暨拾金不昧獎勵原則表揚。

環保局表示，清潔隊員常在廢棄傢具或回收紙箱內拾獲現金、證件、信用卡、存摺、金條、珠寶等物品。對於有價物品都會主動報案並通報上級，也提醒民眾丟垃圾前仔細檢查確認，如不幸遺失可洽詢所在區清潔隊或1999市民服務專線協尋。（編輯：孫承武）1130601

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