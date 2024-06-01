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日本熊本永旺夢樂城台灣展開幕 黃偉哲到訪行銷

2024/6/1 15:45（6/1 16:21 更新）
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日本熊本縣大型購物中心「永旺夢樂城」1日起推出台灣展，台南市長黃偉哲（前右2）親自走訪，行銷台南農特產及觀光。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月1日
日本熊本縣大型購物中心「永旺夢樂城」1日起推出台灣展，台南市長黃偉哲（前右2）親自走訪，行銷台南農特產及觀光。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月1日
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（中央社記者張榮祥台南1日電）日本熊本永旺夢樂城「台灣展」今天開幕，台南市長黃偉哲到訪行銷台南農特產及觀光，並和「永旺九州」社長中川伊正簽署合作備忘錄，期待開啟雙方更多交流。

台南市政府新聞稿指出，黃偉哲今天出席熊本永旺夢樂城（AEON Mall KUMAMOTO）「台灣展」（Taiwan Fair）開幕式，且和超人氣「熊本熊」大力行銷台南農特產及觀光。

黃偉哲現場介紹台南鳳梨、芒果、文旦、花卉、蔬菜、漁產品及各種農漁產加工品，他表示，台南不僅有便捷大眾運輸及文化資產，享有文化古都、農業大城、美食之都等美譽，近年更躍升為科技新城，台積電落腳熊本後，期待台南和熊本開啟更多交流。

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在熊本縣新任知事木村敬、熊本夢樂城所在地嘉島町的町長鍋田平等人見證下，黃偉哲和中川伊正簽署合作備忘錄，相約持續推廣飲食文化、農漁特產及食品。

熊本永旺夢樂城是熊本縣最大購物中心，「台灣展」展售包括台南農產伴手禮、冷凍水果與食品等特產。市府團隊攜帶逾20項台南農漁特產品給「永旺九州」採購部門試吃，讓對方更了解台南豐饒物產。（編輯：孫承武）1130601

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