台南募舊衣鞋送非洲 裝物資彩繪貨櫃一併捐

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市政府響應國際援助行動，與民間單位合募鞋子、舊衣及包包等物資送往非洲，協助弱勢並減少廢棄物，裝載物資貨櫃彩繪台南400意象，運到當地後將改裝成公共設施。

南市府、舊鞋救命國際基督關懷協會與中華民國佛教慈濟慈善事業基金會今天起到6月2日每天上午10時到下午3時，在安平安億停車場合辦「舊鞋救命」活動，僅接受親送不收郵寄包裹，預計募集1萬雙品質堪用且具包覆性的鞋子、2萬件春夏舊衣及1萬個大於A4尺寸包包等送往非洲，預計減少約27公噸廢棄物。

具美國耶魯大學（Yale University）公共衛生碩士學位的台南市長黃偉哲表示，世界上有些地方居民沒鞋、衣，造成公共衛生及身體健康很大威脅，尤其打赤腳可能導致很多疾病經由腳部傳入身體。

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他說，募集堪用物資經志工整理後送到非洲，須耗費大量人工、時間，有意捐贈民眾可先初步清潔整理衣物或鞋子，減少志工負擔。

黃偉哲表示，市府買大型貨櫃並畫上台南400意象，希望不只是歡慶台南400，也匯集愛心，將裝載著市民愛心物資運到非洲偏鄉，讓台南接軌世界。貨櫃卸下物資後，將依當地需求改裝成教室、診所、教會或社區關懷點等，於當地使用。（編輯：李明宗）1130531