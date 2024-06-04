花蓮富里掩埋場改善 堆置百噸垃圾可望2年後去化

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮富里鄉掩埋場使用近30年，鄉公所爭取環境部經費補助改善，鄉長江東成說，以台泥氣化爐燒垃圾，能去化每月的家戶垃圾外，之前堆置的100公噸垃圾可望2年後全部去化。

花蓮縣沒有垃圾焚化爐，1996年富里鄉公所於羅山村設置掩埋場，明訂使用年限25年，2017年間容量飽和，不再進行掩埋作業，轉採垃圾堆置後轉運焚化處理。

江東成今天接受媒體聯訪表示，鄉內掩埋場今年度獲得環境部環境管理署補助新台幣785萬元改善，內容包括新設垃圾暫存堆置區、外側擋土牆改善、地磅優化及沼氣管搭接等項目，改善污水滲漏地底和臭味外溢問題。

江東成說，鄉內生活垃圾每月約產出120至150公噸，清潔隊每週2次、每次載運22公噸垃圾到台泥的氣化爐焚燒，若台泥水泥窯運轉順利，將不再有垃圾堆置情況，預估2年後能把之前堆置約100公噸的垃圾去化掉。

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403花蓮地震後，蘇花公路下清水橋受損影響通行，直到5月底才開放5公噸以上大型車輛通行，使得花蓮垃圾要北運至台泥和平廠水泥窯氣化處理的生活垃圾1個多月無法清運，累積近5000公噸垃圾待去化。

花蓮縣環保局表示，台泥花蓮和平廠受到花蓮強震影響，設備受損暫停生產，台泥和平廠水泥窯5月29日點火、5月30日運轉，處理包含富里鄉在內8鄉鎮市的家戶垃圾。（編輯：郭諭儒）1130604