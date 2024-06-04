本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投某國小棒球教練近10年涉猥褻22少年 共犯68罪遭起訴
首頁 / 地方

花蓮富里掩埋場改善 堆置百噸垃圾可望2年後去化

2024/6/4 15:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮富里鄉掩埋場使用近30年，鄉公所爭取環境部經費補助改善，鄉長江東成說，以台泥氣化爐燒垃圾，能去化每月的家戶垃圾外，之前堆置的100公噸垃圾可望2年後全部去化。

花蓮縣沒有垃圾焚化爐，1996年富里鄉公所於羅山村設置掩埋場，明訂使用年限25年，2017年間容量飽和，不再進行掩埋作業，轉採垃圾堆置後轉運焚化處理。

江東成今天接受媒體聯訪表示，鄉內掩埋場今年度獲得環境部環境管理署補助新台幣785萬元改善，內容包括新設垃圾暫存堆置區、外側擋土牆改善、地磅優化及沼氣管搭接等項目，改善污水滲漏地底和臭味外溢問題。

江東成說，鄉內生活垃圾每月約產出120至150公噸，清潔隊每週2次、每次載運22公噸垃圾到台泥的氣化爐焚燒，若台泥水泥窯運轉順利，將不再有垃圾堆置情況，預估2年後能把之前堆置約100公噸的垃圾去化掉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

403花蓮地震後，蘇花公路下清水橋受損影響通行，直到5月底才開放5公噸以上大型車輛通行，使得花蓮垃圾要北運至台泥和平廠水泥窯氣化處理的生活垃圾1個多月無法清運，累積近5000公噸垃圾待去化。

花蓮縣環保局表示，台泥花蓮和平廠受到花蓮強震影響，設備受損暫停生產，台泥和平廠水泥窯5月29日點火、5月30日運轉，處理包含富里鄉在內8鄉鎮市的家戶垃圾。（編輯：郭諭儒）1130604

#花蓮地震
#江東成
#花蓮縣
江東成
花蓮富里幸福巴士延伸台東池上 擴展鄉民生活圈花蓮富里庄役場安全堪慮 地方憂百年建築不保
花蓮地震
彰化民間出資包2萬顆肉粽 送愛到花蓮行銷台灣觀光遇地震軍演 優惠補助成效待檢視
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：