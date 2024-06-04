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雲林縣環保稽查隊甫擴編即解散 議員指被當猴耍

2024/6/4 16:17（6/4 17:01 更新）
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民進黨雲林縣議員蔡岳儒（圖）4日在議會總質詢時說，縣議會3月同意縣環保局稽查隊擴編，結果稽查隊卻解散，質疑「把議員當猴耍」。中央社記者姜宜菁攝 113年6月4日
民進黨雲林縣議員蔡岳儒（圖）4日在議會總質詢時說，縣議會3月同意縣環保局稽查隊擴編，結果稽查隊卻解散，質疑「把議員當猴耍」。中央社記者姜宜菁攝 113年6月4日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣議員蔡岳儒今天質詢指出，縣議會3月同意縣環保局稽查隊擴編，結果稽查隊卻解散，把議員當猴耍。對此，環保局答覆，新進人力專業不足，到各科受訓半年再回歸編制。

民進黨議員蔡岳儒今天在議會總質詢時說，環保局時常反映稽查人力不足，議會今年3月不分黨派同意增編15人，結果環保局6月卻將稽查隊解編，質疑「把議員當猴耍」。

蔡岳儒表示，全台各縣市幾乎都有成立稽查隊，而根據雲林縣環保局統計去年9月至今年3月陳情案共有4399件，現在稽查業務回歸環保局各科，憂心稽查業務回歸到環保局各科，由專人依據陳情案再分配對應的業務單位，倘若分派業務有誤，反而浪費人力及時間。

此外他也接獲陳情，目前各科需輪值稽查，擔心輪班制會影響本身業務，甚至有違反勞基法規定超時工作之疑慮。

雲林縣環保局長張喬維指出，今年3月擴編後，屢屢傳出新人專業能力不足，經內部筆試確有此事，因此將人力回歸到各業務科別訓練，預計受訓半年，期盼透過業務科的專業稽查能力，提升稽查人員素質，解決污染問題。

張喬維強調，稽查隊並未裁撤，且稽查絕對沒有空窗期，至於排班輪值相關加班費等問題也會遵照勞基法規範。（編輯：李淑華）1130604

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