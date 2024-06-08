台南網紅柯基犬「酒酒」睡夢離世 粉絲不捨

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南知名網紅「連環泡有芒果」3隻柯基犬中的「酒酒」，昨天在睡夢中離世，飼主在臉書宣布這項消息，引來眾多粉絲追悼：「謝謝酒酒這些年帶給我們的美好」。

「連環泡有芒果」臉書（Facebook）粉專昨天貼文：「酒酒今天凌晨5點多，於睡夢中畢業了，謝謝大家對他的愛，也謝謝酒酒帶給我們15年的一切美好」。

飼主另在臉書2篇貼文模擬「酒酒」的話說「我先離開啦，再會，很高興可以與你們相遇」，及「酒酒」火化後返家的影片。

「酒酒」去世3篇貼文一出，讓眾多粉絲不捨，留言數逾1萬則，分享超過3000次，粉絲們留言說：「一路順風，你只是先在前面等著我」、「15歲在睡夢中安詳離世，很幸福了」、「謝謝酒酒帶給我們的歡樂與回憶」。

「連環泡有芒果」3隻柯基犬，小名分別是「酒酒」、「多多」、「大大」，因飼主家人都愛喝酒，就取名為「林燒酒」（喝燒酒）、「林金大」（喝真大）、「林金多」（喝真多）。

「酒酒」是「多多」、「大大」的爸爸，個性溫和，平日愛翻白眼，近來因年紀大，動作緩慢，但仍受粉絲們喜愛，「酒酒」離世，讓粉絲們感到不捨。（編輯：謝雅竹）1130608