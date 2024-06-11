台南轉運站女子隨機踹人 市府加強緊急應變處理

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南轉運站內今天上午發生疑似情緒不穩女子，以腳及手上提袋攻擊站內旅客事件，受波及民眾均無大礙。員警獲報到場，將涉案女子帶走並送醫，市府將加強各轉運站緊急應變措施。

台南市政府交通局公共運輸處新聞稿指出，上午7時30分左右，一名女子原於台南轉運站內休息，起身離去時突然無故以腳及手上提袋攻擊其他候車旅客，客運公司站務人員立即報警，女子隨即步出站外，又作勢攻擊路過行人，一旁轉運站保全迅速上前阻攔，員警也抵達現場接手處理。

公共運輸處表示，所幸客運公司站務員和轉運站保全人員機警處置得宜，並依平時訓練標準作業程序，第一時間通報警方，保全在確認對方無攻擊性武器後，迅速制止對方行為，阻止進一步危害。

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公共運輸處指出，現場受攻擊民眾均無大礙，自行離去，後續如有必要，將由轉運站營運廠商配合警方偵查，受害民眾如有相關需求，也會由站方予以協助。至於出現攻擊行為女子，疑似情緒不穩，已由警方送醫。

公共運輸處強調，將要求轉運站營運廠商、進駐客運業者、商家、保全人員等加強熟悉緊急事件處程序，也會協調警力加強巡邏，確保公共安全。（編輯：李淑華）1130611