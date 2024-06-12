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竹縣提升高樓防災 將更改住宅使用執照核發標準

2024/6/12 16:59（6/12 17:11 更新）
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新竹縣政府為強化高樓防災，12日宣布調整高樓層住宅使用執照核發標準，針對建物防火區劃屬於隱蔽部分的防火填塞，會要求檢附施工完成照片及材料證明，才可請領使用執照。圖為相關單位人員赴竹北3處高樓社區視察情形。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年6月12日
新竹縣政府為強化高樓防災，12日宣布調整高樓層住宅使用執照核發標準，針對建物防火區劃屬於隱蔽部分的防火填塞，會要求檢附施工完成照片及材料證明，才可請領使用執照。圖為相關單位人員赴竹北3處高樓社區視察情形。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年6月12日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣府今天表示，為避免類似竹市晴空匯火警事件發生，將加強高樓防災，更改住宅使用執照核發標準，未來大樓隱蔽部分的防火填塞需附完工照及材料證明，才可請領使照。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，新竹市晴空匯火警造成2名警消殉職，對於高樓社區救災和防火區劃、防火填塞等問題受關注，內政部等中央單位日前邀竹縣府工務處、消防局等視察竹北市3處高樓社區，強化高樓防災。

工務處表示，縣府將加強高樓層住宅使用執照核發標準，針對建物防火區劃屬於隱蔽部分的防火填塞，會要求檢附施工完成照片及材料證明，並需由相關技術簽證負責以供查驗，要求營造廠一級品管人員及監造二級品管人員負起責任。

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工務處說，在公安檢查上也需將防火區劃和防火填塞等納入檢查項目，否則即便加強使用執照審查，後續社區另外拉設額外電源等動作時，萬一沒做好防火填塞，仍會讓防火區劃失效。

縣府表示，針對16層樓以上大樓停車空間設有充電樁部分，目前縣府已經取得台灣電力公司新竹區營業處的列冊資料，近期將會同中華民國電機技師公會進行大樓共用部分用電安全檢查，確保大樓安全。（編輯：李錫璋）1130612

#新竹縣
#晴空匯
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