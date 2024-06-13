保育類小燕鷗繁殖季 籲立霧溪河口沙洲勿進入

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（中央社記者盧太城花蓮縣13日電）花蓮縣立霧溪每年4到8月是二級保育類夏候鳥「小燕鷗」繁殖棲地，林業及自然保育署花蓮分署呼籲民眾，勿把車輛開進河口沙洲，以免輾壓到鳥蛋及幼鳥，也不可以把蛋撿走。

農業部林業及自然保育署花蓮分署今天發布新聞稿表示，最近鳥會志工發現有沙灘車及民眾車輛開進立霧溪河口沙洲，嚴重影響小燕鷗孵蛋及育雛，去年也曾發現沙灘車輾壓破蛋及民眾撿拾鳥蛋情形，花蓮縣政府為此在立霧溪與花蓮溪出海口強化告示牌設施，提醒人車勿入。

花蓮分署呼籲民眾，一同愛護小燕鷗生態環境，讓這一群可愛的嬌客可以順利繁殖成長，花蓮分署已在周邊路段加裝監視器抓違規，並派遣森林護管員加強巡視，遏止不法行為，請民眾一起守護完整河口生態環境。

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花蓮分署表示，小燕鷗是台灣夏候鳥，體型小巧、體長約22-28公分，夏季時嘴喙呈黃色，先端黑色，腳橙黃色，身體為灰白色，背部灰色，頭頂、後頸及過眼線黑色，額前形成一塊三角形白斑，辨認度極高。

花蓮縣野鳥學會總幹事何瑞暘表示，小燕鷗在立霧溪口沙洲集體築巢，母鳥將蛋產在較大的卵石間，底下有碎石和草木、沙子等巢材提高溼度，每巢約下1到3顆蛋，蛋陸續孵化後，等到7、8月雛鳥羽翼豐滿，就會和親鳥一起飛往南半球澳洲度冬。（編輯：謝雅竹）1130613